Встречу по адаптации иностранных граждан провели в Видном Ленинского округа

В историко-культурном центре в городе Видное состоялся семинар, в ходе которого руководство муниципалитета и представители полиции рассказали иностранным гражданам, проживающим на территории Ленинского округа, об актуальных изменениях правил пребывания трудовых мигрантов на территории России. Об этом сообщает пресс-служба муниципального образования.

«В настоящее время вступили в силу поправки в миграционное законодательство Российской Федерации, а в системе МВД начал действовать реестр контролируемых лиц. В него включены все иностранные граждане, находящиеся на территории страны незаконно», — сказал замглавы Ленинского городского округа Эдуард Арадушкин.

Для профилактической беседы пригласили сотрудников муниципального предприятия «Благоустройство», приехавших в Подмосковье на заработки, чтобы помочь им адаптироваться к обычаям и законам нашей страны.

Также иностранцам рассказали о сохранении добрососедских межэтнических взаимоотношений и о недопустимости правонарушений и последствий, к которым они приводят. Причем акцент в беседе был сделан именно на профилактику неправомерных действий.

«Многие мигранты попадают в реестр контролируемых лиц по причине незнания действующего законодательства. Поэтому очень важно доводить до сведения иностранных граждан порядок прибытия и проживания на нашей территории, постановки на миграционный учет и получения разрешения на трудовую деятельность», — пояснил начальник отдела по вопросам миграции УМВД России по Ленинскому округу подполковник полиции Евгений Стребков.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что все мигранты с просроченными патентами должны или легализоваться, или они будут депортированы.

«Еще одна задача — грамотно отработать переходный период до 30 апреля. По амнистии, которая действует, мигранты могут урегулировать свое пребывание, обратившись в полицию», — сказал Воробьев во время совещания с руководящим составом правительства региона и главами муниципалитетов.