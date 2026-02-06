Вспышка острой кишечной инфекции произошла в петербургской школе

сегодня в 15:42

Острую кишечную инфекцию выявили у 37 учеников и сотрудников школы № 39 Невского района Петербурга, а также у сотрудника пищеблока АО «КСП „Волна“», сообщает «Фонтанка» .

По данным пресс-службы регионального управления Роспотребнадзора, в настоящее время в больницах остаются 6 человек.

«Согласно результатам исследований, у заболевших и контактных лиц обнаружена норовирусная инфекция», — заявили в ведомстве.

В Роспотребнадзоре добавили, что ситуация находится на контроле, специалисты проводят комплекс противоэпидемических мероприятий.

Из-за всыпшки острой кишечной инфекции ученики школы № 39 были переведены на дистанционное обучение. Учреждение закрыто на дезинфекцию. Организатором питания в школе выступает АО «КСП „ВОЛНА“». По факту произошедшего проводится доследственная проверка.

Ранее стало известно, что норовирус обнаружили у 23 учеников школы в Онохине в Тюменской области. Для профилактики учреждение закрыли на карантин.

