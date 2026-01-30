сегодня в 18:43

Норовирус обнаружили у трети учащихся школы в Онохине в Тюменской области

У детей школы в селе Онохино в Тюменской области взяли 78 проб на норовирус. Его обнаружили у 23 учеников, сообщает Информационный центр правительства региона.

Норовирус считается заразным заболеванием. Он появился из-за несоблюдения правил личной гигиены.

За сутки от жителей Онохина нет новых обращений в связи с недугом. В детском саду, расположенном в том же здании, что и школы, заболевших нет.

Для профилактики учреждение тоже закрыли на карантин. Там организуют санитарную обработку.

29 января вспышка острой кишечной инфекции случилась в Онохине в Тюменской области. Ситуацию контролируют местные Депздрав и Роспотребнадзор.

