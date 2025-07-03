Всю зарплату — жене: Путин ответил, кто должен отвечать за деньги в семье
Путин считает, что жена должна быть главной по финансам в семье
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Жена должна быть главной по финансовым вопросам в семье, считает президент России Владимир Путин. Глава государства выразил такое мнение в ходе визита в национальный центр «Россия» в Москве, сообщает kp.ru.
Во время посещения выставки президент побеседовал с мужчиной, который рассказал о своей семье. По словам гражданина, его жена работает финансовым директором, а дочь увлекается рисованием. После этих слов Путин улыбнулся и отметил, что супруга мужчины занимается правильным делом.
«Супруга, конечно, финансовый директор… Она занимает самую правильную позицию (в семье — kp.ru)», — сказал российский лидер.
Тем временем Владимир Путин заявил, что сегодня, 3 июля, созвонится с президентом США Дональдом Трампом.