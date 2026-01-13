Всех владельцев «яблочных» смартфонов призвали перезагрузить устройства

Всем пользователям iPhone рекомендуется выполнить перезагрузку своих устройств. Данные рекомендации, касающиеся смартфонов от Apple, были опубликованы в издании Forbes, сообщает Infox .

В статье напоминается о недавнем выходе обновления iOS 26, включающего в себя критически важные исправления в системе безопасности. Авторы настоятельно советуют обратить внимание на данное обновление и, при наличии возможности, произвести его установку. Также они объясняют, какую пользу приносит регулярная перезагрузка iPhone и других мобильных устройств.

В публикации утверждается, что перезагрузка позволяет принудительно завершить работу всех активных приложений. Это подразумевает и остановку работы вредоносных программ и вирусов, если таковые присутствуют в системе. Перезагрузка является обязательной процедурой после установки любого обновления.

«Для телефона важно перезагрузиться, чтобы убедиться, что на устройстве больше не активны вредоносные приложения», — подчеркивается в статье.

При этом эксперты не сходятся в едином мнении относительно оптимальной частоты перезагрузок. В частности, Агентство национальной безопасности США (NSA) советует перезагружать устройство еженедельно, в то время как компания Apple не предоставляет каких-либо однозначных рекомендаций по данному вопросу.

