Все сваи для комплекса очистных сооружений установят в Дубне к концу августа

На стройплощадке, где реализуется проект реконструкции комплекса очистных сооружений в Дубне, идут масштабные работы. Напомним, после проведения дополнительных геологических изысканий было принято решение о внесении корректировок в проект. Их главная цель — укрепить фундамент. Сейчас эти работы в Дубне начались. Строители забивают сваи будущего аэротенка — уже более 70% установлено. Общая готовность по всему объекту — 35%. До конца августа эти работы будут завершены. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Представитель подрядной организации Артем Файзуллин отметил, что сейчас строители идут в графике. Меньше чем за месяц было установлено 1000 свай. Для этого одновременно на площадке работают три сваебойные машины.

В ходе совещания на объекте глава Дубны Максим Тихомиров обсудил ход работ, планы подрядчика на осень, а также возможные риски.

«Хочу отметить уровень чистоты на объекте. На стройплощадке комфортно работать. Компания трудится в 1,5 смены, срывов графика точно нет. Дальше готовимся еще нарастить мощность и выйти на основные, монолитные работы», — отметил глава Дубны Максим Тихомиров.

Уже с 1 сентября подрядчик приступит к монолитным работам. Важно, что все оборудование для нового комплекса очистных сооружений уже приобретено. А это значит, что как только завершатся бетонные работы, специалисты к его установке и техническому подключению.

Все работы завершить планируют в августе 2028 года. Они проводят в рамках национального проекта «Экология». В итоге мощность очистных увеличат до 36 тыс. куб. м в сутки.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что главы городских округов Московской области должны следить за проведением работ на территориях и контролировать соблюдение сроков строителями и подрядными организациями.