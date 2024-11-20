Все ради питомца: россияне сознались, что отпрашивались с работы ради пушистых

В США сейчас предоставляют отгулы для того, чтобы свозить к ветеринару или просто побыть со своей собакой или кошечкой, а в России такой практики официально нет, но многие владельцы, выбирая между питомцем и работой, готовы пропустить рабочий день или совещание и потерять деньги.

Ранее ветеринарный врач Марианна Онуфриенко рассказала, почему животным нравятся корма со слишком сильным и резким запахом: оказывается, у них лучше, чем у человека, развито обоняние и они ощущают любые ароматы иначе. То, что человеку может казаться специфическим, кошка или собака может воспринимать нормальным.

Одновременно вкусовые рецепторы у пушистых развиты в разы слабее, чем у их хозяев и они выбирают пищу прежде всего по запаху: чем он интенсивнее, тем больше вероятность, что животное проявит к пище интерес.