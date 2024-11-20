Ветврач рассказала, почему животным нравится корм с интенсивным запахом

Многим владельцам животных запах корма кажется слишком резким. Некоторые даже стараются подбирать своим любимцам питание с менее выраженным ароматом гранул или кусочков. Стоит учитывать, что братья наши меньшие воспринимают запахи еды иначе, чем люди, рассказала РИАМО эксперт центра изучения питания и благополучия животных, доктор ветеринарных наук Марианна Онуфриенко.

«Ароматы при выборе пищи играют важную роль и для человека, и для животного. Но одни и те же запахи могут восприниматься нами по-разному, ведь обоняние у собак и кошек развито лучше. На его остроту влияет большее количество обонятельных рецепторов и чувствительность к концентрации ароматических молекул в воздухе. Поэтому то, что для нас может обладать специфическим, резким запахом, для питомцев является лишь нормальным ароматом пищи», — поясняет Онуфриенко.

Несмотря на чувствительное обоняние, вкусовые рецепторы кошек и собак, наоборот, в разы слабее, чем у человека. Именно поэтому питомцы выбирают пищу прежде всего по запаху. Чем интенсивнее он выражен, тем выше вероятность, что животное проявит к еде интерес.

Из-за незнания биологических особенностей животных некоторые владельцы полагают, что резкий аромат корма связан с наличием ненатуральных ингредиентов в составе, поэтому кормят животных домашней едой. Согласно Всероссийской переписи домашних животных от центра изучения питания и благополучия животных, 40% собак и 14% кошек питаются исключительно едой со стола хозяев.

«Домашняя еда может обеспечить питомцу весь комплекс питательных веществ, но только если рацион был составлен со специалистом. Если же меню подбирается непродуманно, то животное сталкивается с нехваткой или избытком питательных нутриентов», — объяснила ветврач.

Онуфриенко добавила, что готовые корма, на которых стоит пометка «полнорационный корм», содержат все необходимые питательные вещества для питомца. Если владелец все же сомневается в выборе рациона, он может проконсультироваться с ветеринаром для подбора готового плана питания с учетом индивидуальных потребностей животного.