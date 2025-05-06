«Все масштабы — 2025»: в Петербурге прошел фестиваль военной миниатюры

В стенах Морской технической академии имени адмирала Д. Н. Сенявина прошел V Фестиваль стендового моделизма и военно-исторической миниатюры «Все масштабы», сообщает «МК в Санкт-Петербурге» .

Мероприятие посетили более 400 человек, им представили работы по авиации, бронетехнике, морскому флоту и диорам. Экспозиция включала более 1,2 тысячи экспонатов.

Особое внимание гостей привлекла патриотическая спецноминация «Герои СВО и их техника. Все масштабы». Работы оценивали по возрастным категориям и техническим критериям, исторической достоверности и оригинальности.

Посетители фестиваля приняли участие в мастер-классах от российских моделистов и посетили исторические лекции, ярмарку производителей и интерактивные зоны. Организаторы отметили роль мероприятия в патриотическом воспитании и сохранении исторической памяти.