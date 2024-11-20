Все критические объекты в России находятся под защитой

сегодня в 13:15

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков прокомментировал материал Global Defense Corp о том, что ВСУ планируют ударить западными дальнобойными ракетами по переправам через Керченский пролив. Он заявил, что российский президент Владимир Путин давал задачу защитить все объекты критической инфраструктуры страны, сообщает ТАСС .

Он добавил, что предпринимаются нужные меры для обеспечения безопасности таких объектов.

Издание The Times сообщало, что у Киева есть около 50 дальнобойных ракет ATACMS. При этом такое вооружение в дефиците даже для армии США.

Ранее Минобороны РФ подтвердило удар шестью ракетами ATACMS по Брянской области. Силы противоракетной обороны сбили пять ракет, одна получила повреждения.