Все критические объекты в России находятся под защитой
Песков: Путин поручил обеспечить безопасность всех критических объектов России
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Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков прокомментировал материал Global Defense Corp о том, что ВСУ планируют ударить западными дальнобойными ракетами по переправам через Керченский пролив. Он заявил, что российский президент Владимир Путин давал задачу защитить все объекты критической инфраструктуры страны, сообщает ТАСС.
Он добавил, что предпринимаются нужные меры для обеспечения безопасности таких объектов.
Издание The Times сообщало, что у Киева есть около 50 дальнобойных ракет ATACMS. При этом такое вооружение в дефиците даже для армии США.
Ранее Минобороны РФ подтвердило удар шестью ракетами ATACMS по Брянской области. Силы противоракетной обороны сбили пять ракет, одна получила повреждения.