Все «Додо пицца» в РФ станут pet-friendly после инцидента с собакой в Челябинске

Все заведения «Додо пицца» в России станут pet-friendly. В них рады людям, пришедшим с домашними питомцами, сообщает в своем Telegram-канале учредитель сети Федор Овчинников.

Компания планирует помогать приютам для животных. Также заведение будет оплачивать содержание Додобони в приюте в Челябинске. Еще приюту планируют оказывать финансовую и информационную поддержку.

«Я лично был бы очень рад, если бы Михаил вернулся в компанию и, возможно, даже не на позицию курьера, а на развитие программ, связанных с поддержкой животных», — обратился Овчинников к молодому человеку.

Предприниматель отметил, что решение приняли от чистого сердца, а не под давлением. Также он призвал перестать травить управляющую.

23 февраля в интернете разразился скандал. Курьер Михаил увидел дрожащую от 20-градусного холода собаку на крыльце заведения в Челябинске. Он накрыл животное, а затем его уволили. После этого «Додо Пиццу» начали отменять некоторые пользователи, а управляющую травить. Затем собаку, получившую кличку Додобоня, привезли в приют для животных в Челябинске.

