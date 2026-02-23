сегодня в 17:41

Собаку Додобоню из Челябинска привезли в приют

Собаку из Челябинска по кличке Додобоня привезли в приют для животных. Она спит и отдыхает, сообщает SHOT .

Додобоню посадили в теплый вольер. Уволенный курьер Михаил считает, что питомец попал в хорошее место.

В будущем Додобоню осмотрят ветеринары. Собаку планируют обследовать.

Додобоне примерно девять лет. Большую часть жизни она жила на улице.

Курьер Михаил, будучи на рабочем месте, увидел дрожащую от 20-градусного холода собаку на крыльце заведения в Челябинске. Мужчина накрыл животное, затем его уволили. Из-за случившегося некоторые пользователи Сети начали отказываться от заказов в «Додо Пицце».

