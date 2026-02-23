Собаку, из-за которой уволили курьера в Челябинске, пристроят в приют
В Челябинске собаку по кличке Додобоня планируют передать в городской приют после того, как курьера «Додо Пиццы» уволили за то, что он проявил доброту к животному и укрыл его брендированным пледом. Собаку пытаются отловить уже три часа, сообщает SHOT.
По словам бывшего курьера «Додо Пиццы» Михаила, на место, где бегает Додобоня, уже прибыл представитель приюта. Животное перемещается по улицам, а люди следуют за ним на расстоянии, стараясь не упустить из виду и не напугать. Пес опасается незнакомых и не позволяет приблизиться к себе.
Из-за происшествия в Челябинске по всей стране началась массовая отмена заказов в «Додо Пицце». Поводом стало увольнение сотрудника, который в 20-градусный мороз укрыл пледом местную бездомную собаку.
Михаил, находясь на рабочем месте, заметил дрожащее от холода животное на крыльце заведения. Собака лежала на холодной плитке, забившись в угол. Чтобы она не замерзла, курьер накрыл ее. В тот же день его уволили.
История Додобони
Стоит отметить, что дворняжка хорошо известна коллективу этой точки: уже полтора года она периодически приходит к пиццерии, чтобы согреться. Местные жители характеризуют ее как доброго и ласкового пса, который никогда не заходит внутрь и никому не создает неудобств. Работники заботятся о собаке: подкармливают, наливают воду и в холода укрывают. Посетители часто умилялись этому и благодарили заведение за проявление доброты. Собака стала своеобразным талисманом точки и получила имя Додобоня.
Однако ситуация изменилась со сменой руководства. По словам сотрудников, новая управляющая, 32-летняя Юлия, выдвинула жесткое требование: тот, кто укроет собаку, будет уволен. Так и произошло. Благородный поступок курьера был зафиксирован, его уволили по статье о порче имущества (из-за использованного пледа — ред.) и внесли в черный список.
Официальная версия увольнения
В пресс-службе «Додо Пиццы» заявили, что разобрали вопрос о некорректном сообщении управляющей и сделали выводы. В компании утверждают, что причина увольнения Михаила — не забота о собаке, а систематические опоздания и прогулы. Основатель сети Федор Овчинников в разговоре с журналистами сообщил, что находится за рубежом и не в курсе ситуации, после чего прервал беседу. Управляющая, отдавшая приказ об увольнении, от комментариев отказалась.
В настоящее время тысячи клиентов сети по всей России отменяют заказы. Они бойкотируют заведения, отказываясь посещать их и заказывать еду, пока конфликт с Додобоней и курьером Михаилом не будет урегулирован. Также люди требуют внести управляющую челябинской точки в отраслевой черный список. По их мнению, сеть, позиционирующая себя как семейное место для встреч, не может бросать в беде нуждающихся в помощи и наказывать сотрудников за добрые поступки.
Додобоня по-прежнему остается на холодном крыльце челябинской пиццерии, пока для нее ищут новый дом. Работники точки, опасаясь угроз управляющей потерять работу, не решаются приближаться к собаке.
