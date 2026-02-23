Собаку, из-за которой уволили курьера в Челябинске, пристроят в приют

В Челябинске собаку по кличке Додобоня планируют передать в городской приют после того, как курьера «Додо Пиццы» уволили за то, что он проявил доброту к животному и укрыл его брендированным пледом. Собаку пытаются отловить уже три часа, сообщает SHOT .

По словам бывшего курьера «Додо Пиццы» Михаила, на место, где бегает Додобоня, уже прибыл представитель приюта. Животное перемещается по улицам, а люди следуют за ним на расстоянии, стараясь не упустить из виду и не напугать. Пес опасается незнакомых и не позволяет приблизиться к себе.

Из-за происшествия в Челябинске по всей стране началась массовая отмена заказов в «Додо Пицце». Поводом стало увольнение сотрудника, который в 20-градусный мороз укрыл пледом местную бездомную собаку.

Михаил, находясь на рабочем месте, заметил дрожащее от холода животное на крыльце заведения. Собака лежала на холодной плитке, забившись в угол. Чтобы она не замерзла, курьер накрыл ее. В тот же день его уволили.

История Додобони

Стоит отметить, что дворняжка хорошо известна коллективу этой точки: уже полтора года она периодически приходит к пиццерии, чтобы согреться. Местные жители характеризуют ее как доброго и ласкового пса, который никогда не заходит внутрь и никому не создает неудобств. Работники заботятся о собаке: подкармливают, наливают воду и в холода укрывают. Посетители часто умилялись этому и благодарили заведение за проявление доброты. Собака стала своеобразным талисманом точки и получила имя Додобоня.

Однако ситуация изменилась со сменой руководства. По словам сотрудников, новая управляющая, 32-летняя Юлия, выдвинула жесткое требование: тот, кто укроет собаку, будет уволен. Так и произошло. Благородный поступок курьера был зафиксирован, его уволили по статье о порче имущества (из-за использованного пледа — ред.) и внесли в черный список.

Официальная версия увольнения

В пресс-службе «Додо Пиццы» заявили, что разобрали вопрос о некорректном сообщении управляющей и сделали выводы. В компании утверждают, что причина увольнения Михаила — не забота о собаке, а систематические опоздания и прогулы. Основатель сети Федор Овчинников в разговоре с журналистами сообщил, что находится за рубежом и не в курсе ситуации, после чего прервал беседу. Управляющая, отдавшая приказ об увольнении, от комментариев отказалась.

В настоящее время тысячи клиентов сети по всей России отменяют заказы. Они бойкотируют заведения, отказываясь посещать их и заказывать еду, пока конфликт с Додобоней и курьером Михаилом не будет урегулирован. Также люди требуют внести управляющую челябинской точки в отраслевой черный список. По их мнению, сеть, позиционирующая себя как семейное место для встреч, не может бросать в беде нуждающихся в помощи и наказывать сотрудников за добрые поступки.

Додобоня по-прежнему остается на холодном крыльце челябинской пиццерии, пока для нее ищут новый дом. Работники точки, опасаясь угроз управляющей потерять работу, не решаются приближаться к собаке.

