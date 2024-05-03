ВС США объявили повышенную боеготовность из-за размещения россиян в Нигере

Военнослужащие Соединенных Штатов в Нигере объявили повышенную готовность в связи с размещением на одной базе российских специалистов, сообщает РИА Новости .

«Россияне разместились на 101 авиабазе рядом с американцами. Там же несут службу около 150 итальянских военных и около 100 немцев», — сообщили в силовых структурах африканской республики.

Источник агентства добавил, что немецкие и итальянские военные спокойно себя ведут и даже совершают утренние пробежки вблизи бойцов ВС РФ, в то время как американцы ведут себя нервно, объявили повышенную готовность, а также передвигаются строго в касках и бронежилетах.

Ранее агентство Reuters сообщало, что американские власти не рады заходу бойцов ВС РФ на авиабазу в Нигере, где до сих базируются военнослужащие США. Вашингтон дал понять Нигеру, что ВС США не намерены находиться на одной базе с российскими военными.

Российские специалисты прибыли в африканскую республику 12 апреля с целью обучения местных силовиков борьбе с терроризмом.