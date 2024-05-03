США отказались «соседствовать» с российскими солдатами на своей авиабазе в Нигере

В США заявили, что не намерены делить авиабазу в Нигере с российскими военными

Агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленный источник из Пентагона утверждает, что американские власти не рады заходу бойцов ВС России на авиабазу в Нигере, где до сих базируются военнослужащие США. Американцы уже заявили, что не смогут делить одну базу с россиянами, сообщает «Царьград» .

Военный чиновник заявил, что пока американская сторона не выдвигала властям Нигера каких-либо ультиматумов. Тем не менее, США ясно дали понять нигерийскому руководству, что бойцы ВС США не намерены находиться на одной базе с российскими военными.

«Они (власти Нигера — ред.) восприняли это не очень хорошо», — сказал источник американского информагентства.

До этого информатор Reuters заявлял, что бойцы армии России разместились в отдельном ангаре на нигерийской авиабазе. По словам источника, российские солдаты не контактируют с американскими военными.