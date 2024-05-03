Российские военные потеснили американцев на базе США в Нигере
Российские силы зашли на американскую военную базу в Нигере
Российские военные заняли ангар на военной авиабазе США в Нигере, пишет RT со ссылкой на Reuters.
О причине передислокации российских военных в публикации не сообщается.
Источник издания Пентагона уточнил, что российские военные разместились в отдельном ангаре и не контактируют с американцами.
Ранее власти Нигерии предписали США вывести почти тысячу военнослужащих с территории страны.