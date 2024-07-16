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В населенном пункте Новоселовка Первая российским войскам удалось захватить в плен двух военных из батальона «Шквал» 47-й омбр ВСУ, сообщает Telegram-канал « Мир | Перезагрузка ».

Подразделения ВС РФ продолжают наступление на Покровском направлении. Так, в плен к российским бойцам сдались два украинских военнослужащих из батальона «Шквал» 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ.

«Шквал» был полностью сформирован из бывших заключенных. Отмечается, что батальон был брошен на передовую без специальной подготовки из-за больших потерь.

Ранее на Украине сообщили о планах набрать в ВСУ не менее 50 тыс. заключенных. Верховная рада приняла в первом чтении соответствующий законопроект.