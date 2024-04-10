На Украине в первом чтении приняли законопроект о призыве в ВСУ осужденных

Предложение принять данный законопроект рекомендовано комитетом рады по правоохранительной деятельности. Согласно ему, мобилизации подлежат все осужденные, кроме лиц, совершивших преступления против национальной безопасности, убийц, насильников, педофилов и виновников ДТП со смертельным исходом под воздействием алкоголя или наркотиков.

В законопроекте также описана процедура, которая предполагает согласие осужденных на мобилизацию и прохождение медицинского обследования. В свою очередь командиры подразделений должны будут согласиться на прием таких новых бойцов.

Министерство юстиции Украины давно поддерживало идею мобилизации заключенных. Глава ведомства Денис Малюська анонсировал принятие подобного законопроекта до конца весны. По словам министра, сотни заключенных готовы присоединиться к украинской армии, и в общей сложности можно призвать не менее 50 тыс. человек с судимостью.