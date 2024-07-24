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Подразделения группировки войск «Центр» завершают разгром украинской армии в населенном пункте Новоселовка Первая. Российские военные водрузили Знамя Победы на последнем доме в южной части села, сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

Бойцы 114-й бригады продолжают работу на авдеевско-покровском направлении СВО. По информации пресс-службы Минобороны РФ, они смогли значительно улучшить свое тактическое положение.

ВС РФ нанесли поражение ВСУ в районах населенных пунктов Прогресс, Артемово и Дружба в Донецкой Народной Республике. Также бойцы отразили атаку штурмовой группы украинской армии.

За сутки ВСУ потеряли более 395 военнослужащих, 4 автомобиля, бронетранспортер, гаубицу «Мста-Б», 3 гаубицы Д-30, а также 3 склада боеприпасов.

Ранее российские военные водрузили флаг страны над зданием администрации села Урожайное, которое расположено на времевском направлении запорожской линии спецоперации.