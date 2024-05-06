ВС РФ освободили населенный пункт Котляровка в Харьковской области

Также российские военнослужащие улучшили положение на линии боевого соприкосновения и уничтожили боевиков и боевую технику 14-й, 44-й, 66-й механизированных бригад ВСУ и 119-й бригады теробороны вблизи н. п. Купянск Харьковской области, Стельмаховка ЛНР и Новосадовое ДНР.

Ранее стало известно, что бойцы ВС РФ в результате активных действий полностью освободили населенный пункт Бердычи в ДНР. Село находится рядом с Авдеевкой на ключевой дороге, по которой снабжалась украинская армия.

Вооруженные силы РФ продолжают проведение спецоперации, которая началась 24 февраля 2022 года.