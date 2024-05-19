В Польше придумали «Восточный щит» против мигрантов

На границе Польши и Белоруссии установят ограждения и посадят леса

На границе Польши и Белоруссии установят ограждения и посадят специальные леса для противодействия мигрантам за 2,55 млрд долларов, заявил премьер-министр Польши Дональд Туск. Его слова приводит RT .

План «Восточный щит» предусматривает строительство новых укреплений на протяжении 400 км сухопутной границы двух стран.

«Мы хотим, чтобы наша граница была безопасной в мирное время и непроходимой во время войны», — сказал глава польского кабмина.

Ранее польские власти установили на границе пятиметровый забор.

Однако эта мера не смогла противодействовать мигрантам, которые прорывались через препятствие, уточняет издание.