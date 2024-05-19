Это кошмар для США: американский эксперт об объятиях Путина и Си Цзиньпина

Дружеские объятия президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина стали кошмаром для Вашингтона, заявил аналитик фонда «Наследие» Майкл Пиллсбери. Его слова приводит RT со ссылкой на Fox News.

«Это стратегический кошмар — видеть, как два лидера обнимают друг друга. Обычно лидер Китая Си Цзиньпин ведёт себя более сдержанно. Он не итальянец-любитель объятий, он лидер китайских коммунистов», — указано в публикации.

Тесное сотрудничество Москвы и Пекина грозит Вашингтону, добавил собеседник Fox News.

Ранее представитель Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что США обеспокоены развитием российско-китайских отношений.