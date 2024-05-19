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Власти Украины не построили защитные сооружения для отражения российских атак

Власти Украины не построили защитные сооружения в Харьковской области для отражения российского наступления, пишет «Известия» со ссылкой на статью в The New York Times.

Журналисты издания ссылаются на слова местных жителей, которые утверждают, что работ по возведению укреплений не было.

Одна из собеседниц сообщила, что военные привозили бетонные блоки, «но ничего не было построено».

«Наступление в Харьковской области обнажает проблемы, с которыми сталкиваются утомленные и истощенные силы Украины, в то время как Россия <…> усиливает свое наступление», — указано в публикации.

Ранее в субботу сообщалось об освобождении Старицы в Харьковской области.