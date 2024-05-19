Тульские десантники ракетным ударом уничтожили группу ВСУ

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Группу ВСУ на северском направлении уничтожили из РСЗО тульские десантники

Группу ВСУ на северском направлении зоны проведения СВО уничтожили из РСЗО тульские десантники, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минобороны.