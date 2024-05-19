Тульские десантники ракетным ударом уничтожили группу ВСУ
Группу ВСУ на северском направлении уничтожили из РСЗО тульские десантники
Группу ВСУ на северском направлении зоны проведения СВО уничтожили из РСЗО тульские десантники, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минобороны.
Операцию провели расчеты реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град» тульского гвардейского соединения ВДВ из состава «Южной» группировки войск.
Места дислокации врага были обнаружены с помощью воздушной разведки. Координаты передали артиллеристам.
«Расчеты нанесли сокрушающие удары по живой силе противника осколочно-фугасными неуправляемыми реактивными ракетами», — сказано в публикации.