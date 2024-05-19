Сухая и теплая погода ожидается в Московском регионе в воскресенье Общество сегодня в 07:09

В Подмосковье и столице в воскресенье обойдется без осадков, температура поднимется до плюс 19 – плюс 21 градуса, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Также в регионе прогнозируется малооблачная погода. Юго-восточный, южный ветер будет дуть со скоростью 3-8 м/с. Атмосферное давление составит 752 мм рт. ст. Предстоящей ночью температура ожидается плюс 6 – плюс 8 градусов, днем – от 21 до 23. Будет переменная облачность без осадков.