ВС РФ нанесли удар по военному порту в Николаевской области

ВС РФ нанесли удар по порту Очакова, где ВСУ готовили атаку на Кинбурнскую косу

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что бойцы ВС РФ атаковали беспилотником военный порт города Очаков в Николаевской области, где украинские военнослужащие готовили атаку и высадку десанта на Кинбурнскую косу, сообщает РИА Новости .

«Очаков Николаевской области ночью 22 мая получил серию прилетов по военным объектам. В основном все военные объекты расположены на побережье, куда гражданским вход запрещен», — сказал Лебедев.

Он подчеркнул, что прошедшей ночью было зафиксировала два удара с помощью беспилотников. При этом два БПЛА «Герань» ВС РФ были сбиты, а третий беспилотник поразил военный порт в Очакове.

Координатор николаевского подполья добавил, что именно здесь бойцы ВСУ вели подготовку к атаке и высадке десанта на Кинбурнскую косу.

Ранее Лебедев сообщал, что российские вооруженные силы нанесли 3 удара по объектам энергетики в городе Шостка Сумской области Украины. На территории ТЭЦ в указанном районе расположены склады ВСУ.