Подполье: ВС РФ нанесли три удара по энергообъектам Сумской области

Российские вооруженные силы нанесли три удара по объектам энергетики в городе Шостка Сумской области Украины, пишет РИА Новости со ссылкой на координатора николаевского подполья Сергея Лебедева.

«Первый удар местные жители зафиксировали в 0.05. Удар описывают как мощный, от которого пол вздрогнул. Второй удар был в 0.20, после него пропало электричество. Третий удар по Шостке был в 0.45», — пояснил он.

Местное сопротивление пояснило, что на территории ТЭЦ в указанном районе расположены склады ВСУ. В последнее время на них было зафиксировано оживленное движение грузовиков и полиции.

«Также сообщается об ударах по энергетическим объектам в городе Конотоп Сумской области. Конотоп известен как один из самых больших железнодорожных узлов на Украине», — добавил Лебедев.

Ранее сообщалось, что в Сумской области были зафиксированы перебои с электроэнергией, которые произошли после серии ударов.