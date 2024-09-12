Врачи целый час пытались реанимировать Николая Сванидзе

Журналиста и метра отечественного телевидения Николая Сванидзе целый час пытались спасти врачи. Сначала он был в сознании, но потом ему резко стало плохо, сообщает SHOT .

Скорая помощь приехала к Сванидзе около 11 ночи. Сначала он был в сознании, но состояние 69-летнего журналиста ухудшалось на глазах. На протяжении часа врачи пытались реанимировать его, но ничего не вышло.

Сердце телеведущего остановилось около полуночи. Причиной смерти называют острую сердечную недостаточность, которая появилась на фоне ишемической болезни.

О кончине журналиста стало известно утром 12 сентября. В материале РИАМО рассказываем о жизни и творческом пути Николя Сванидзе.