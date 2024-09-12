МК: скончался известный тележурналист Николай Сванидзе

Умер известный тележурналист, один из основателей отечественного телевидения Николай Сванидзе, ему было 69 лет, сообщает МК .

Он скончался в своей квартире. Это произошло вечером 11 сентября.

В последние годы Сванидзе страдал ишемией головного мозга.

Он родился 2 апреля 1955 года в Москве. На российском телевидении работал с 1991 года. Сначала был автором закадровых комментариев в «Вестях». Потом стал вести различные телепередачи: «Подробности», «Контрасты», «Суд времени», «Исторический процесс», аналитическую программу «Зеркало».

С 1996 года Сванидзе был зампредседателя ВГТРК, а с февраля 1997 года по май 1998 года — председателем ВГТРК. С 2007 года возглавлял кафедру журналистики факультета журналистики РГГУ. С 2010 по 2022 год был директором института массмедиа и рекламы РГГУ.

Преподавал в Московском институте телевидения и радиовещания «Останкино», был членом бюро союза журналистов Москвы. С 2005-го по 2014-й также был членом Общественной палаты РФ. До 2022 года входил в совет по правам человека.