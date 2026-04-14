Врачи 9 дней боролись за жизнь брата Радия Хабирова, попавшего в ДТП

Глава Республики Башкирия Радий Хабиров высказался о гибели старшего брата Ришата. Он отметил, что врачи на протяжении девяти дней пытались спасти мужчину, но ничего не вышло, сообщает UFA1.RU .

«Они боролись за его жизнь девять дней», — заявил Хабиров на оперативном совещании правительства.

Он редко говорил о старшем брате, но всегда отзывался о нем с теплотой. Ришату было 68 лет, он жил в Салавате. Причину смерти Хабиров не назвал, однако известно, что накануне Ришат попал в ДТП.

29 апреля 2021 года Ришат Хабиров был удостоен звания «Почетный работник Росреестра». Он получил награду из рук главы ведомства Петра Клеца.

