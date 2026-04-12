Старший брат главы Башкирии погиб в ДТП

В Башкирии в результате дорожно-транспортного происшествия погиб старший брат главы республики Радия Хабирова, Ришат. Трагедия произошла на территории региона, сообщает ТАСС .

О гибели брата главы Башкирии сообщил депутат Государственного собрания Башкирии Рустем Ахмадинуров. По его словам, погибшего звали Ришат, и он приходился старшим братом руководителю республики.

Согласно открытым источникам, на момент гибели Ришату Хабирову было 68 лет. Помимо него, у главы Башкирии есть еще один брат.

Обстоятельства аварии и подробности произошедшего пока не уточняются.

