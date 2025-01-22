Врач-сомнолог объяснил, как правильно выбрать подушку для сна

При выборе подушки для сна очень важно обращать внимание на то, каким будет расстояние от матраса до уха. Также очень важен материал этого изделия, сообщил корреспонденту РИАМО врач-сомнолог Павел Кудинов.

«Выбирать подушку нужно на том матрасе, на котором вы собираетесь дальше спать, так как матрас, на котором вам предлагают полежать в магазине, и тот, что у вас дома, разные. Из-за этого человек проваливается на разную глубину. Высота должна быть, если вы спите на боку, от поверхности кровати до уха такая, чтобы позвоночник не искривлялся», — сказал Кудинов.

Мягкой или жесткой будет подушка — это индивидуально, добавил эксперт.

Еще очень важно обращать внимание на материал, из которого изготовлена подушка, заявил сомнолог. Это не должны быть перо и пух. То есть выбор должен пасть на искусственные материалы.

Дело в том, что со временем в подушках скапливаются частицы пота и кожи. Подушки из натуральных материалов сложно стирать и сушить. Из-за этого в них быстро начинают размножаться мелкие насекомые. Кудинов напомнил, что подушки нужно менять раз в 3 года.