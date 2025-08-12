Врач сказала, какая окрошка наиболее полезна

Врач-терапевт клиники «Будь Здоров» в Санкт-Петербурге Наталья Никитина заявила, что окрошка на кефире является наиболее полезным вариантом с точки зрения диетологии, передает «Газета. Ru».

Это связано с тем, что кефир содержит полезные бактерии, которые помогают нормализовать работу желудочно-кишечного тракта.

«Кроме того, этот напиток богат кальцием, белком и витамином D. Кефир мягче воздействует на желудок и подходит для тех, кому квас кажется слишком резким. Для приготовления окрошки подойдет кефир любой жирности, а если „бульон“ окажется слишком густым, его можно разбавить обычной питьевой водой. Такое сочетание продуктов является более легким для организма и более физиологичным», — отметила врач.

Традиционная окрошка на квасе — не самый полезный вариант, поскольку квас в сочетании с картофелем усиливает аппетит, что может повредить желающим похудеть.

«Лучше использовать домашний или живой квас, поскольку магазинный часто слишком сладкий и содержит консерванты. Сахар может навредить людям, страдающим диабетом и кариесом, а консерванты способны спровоцировать аллергическую реакцию», — рассказала доктор.