Врач рассказал, почему россиянам нельзя слушать музыку в 1 наушнике

Одностороннее применение наушников, особенно в условиях тишины, может оказаться опасным для слуха. Дело в том, что он рассчитан на стереозвук, рассказал « SHOT Проверке » лор-врач высшей категории, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев.

Мононагрузка на одно ухо оказывается для него неестественной. Через некоторое время из-за использования одного наушника может появиться звон. После этого не исключено возникновение односторонней сенсоневральной тугоухости, то есть, падение слуха.

Чаще всего с проблемой сталкиваются россияне, которые применяют лишь один наушник или на протяжении длительного времени работают в гарнитуре, в частности, операторы колл-центров. Для уменьшения риска, нужно следить, чтобы громкость в устройстве была не больше общего фонового шума в помещении.

В среднем указанные проблемы появляются через 12 месяцев. Но, если у россиянина хороший слух, они могут возникнуть и позже.

Зайцев добавил, что, если одно ухо начнет плохо слышать, второе тоже будет слышать хуже. Орган подстраивается под плохое, а не хорошее.

Ранее врач Александра Филева рассказала, что при первых симптомах шумовой потери слуха необходимо соблюдать звуковую гигиену. Если нарушения серьезные, то может помочь слуховой аппарат.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.