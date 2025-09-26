Лекарства не помогут: что делать при значительном и стабильном ухудшении слуха

При первых симптомах шумовой потери слуха нужно соблюдать звуковую гигиену, а при серьезных нарушениях помогает только слуховой аппарат, сообщила РИАМО врач, эксперт лаборатории «Гемотест» Александра Филева.

«К сожалению, поврежденные чувствительные клетки внутреннего уха не восстанавливаются. Потерю слуха, вызванную шумом, невозможно вылечить лекарствами или операцией. Варианты помощи в этом случае зависят от степени потери слуха», — сказала Филева.

Она добавила, что на ранних стадиях, то есть при первых признаках, важно максимально сохранить слух. Врачи в этом случае советуют соблюдать звуковую гигиену: избегать шумных мест, пользоваться берушами.

«При значительном и стабильном ухудшении слуха врач рекомендует носить слуховой аппарат. Это мини-компьютер, который подавляет посторонний шум, усиливает звук и помогает лучше разобрать речь. Чем раньше человек начнет пользоваться таким помощником, тем лучше. Он тренирует слуховые центры мозга и не дает им „отвыкнуть“ от звуков», — рассказала врач.

28 сентября будет отмечаться Международный день глухих. Этот день, который приходится на последнее воскресенье сентября, был учрежден в 1958 году в честь создания Всемирной федерации глухонемых.

