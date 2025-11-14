Врач объяснила, почему Дональд Трамп спит по четыре часа в сутки

Терапевт Надежда Чернышова заявила, что Дональд Трамп, вероятно, относится к числу людей с редкой генетической особенностью, позволяющей высыпаться за четыре часа, сообщает Life.ru .

Способность высыпаться за четыре часа — редкая генетическая особенность, которой обладают только 2–3% людей. Эти так называемые «короткоспящие» чувствуют себя бодро даже при минимальном сне. По мнению терапевта Надежды Чернышовой, бывший президент США Дональд Трамп, скорее всего, относится к этой категории.

«Продолжительность сна определяется генетически. Есть примерно 2–3% населения, называющиеся генетически короткоспящими. Вот им достаточно четырех часов сна. Трампу, которому хватает четыре часа сна, можно только позавидовать», — пояснила Чернышова.

Врач добавила, что у пожилых людей потребность во сне обычно снижается, но до четырех часов она опускается только при наличии генетической предрасположенности. Большинству людей требуется от шести до девяти часов сна, а некоторым — до 11–12 часов. Чернышова подчеркнула, что приучить себя к короткому сну невозможно: организм не выдержит такой нагрузки.

Также специалист отметила, что существуют полифазные режимы сна, когда человек спит короткими циклами каждые четыре часа. Такой режим подходит только людям, живущим в изоляции, например яхтсменам или смотрителям маяков, и не подходит для обычной жизни. Врач подчеркнула, что как недостаток, так и избыток сна вредны для здоровья в долгосрочной перспективе.

