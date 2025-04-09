Врач Мясников: я пью алкоголь ежедневно, обожаю «Дошираки» и жму 130 кг от груди

Заслуженный врач Москвы и телеведущий Александр Мясников заявил, что каждый день на протяжении 50 лет употребляет по малой дозе алкоголя. Теледоктор также признался, что его любимое блюдо — лапша быстрого приготовления «Доширак», которую он регулярно ест по 2-3 раза в неделю, сообщают «Страсти» .

«Честно скажу, что уже 50 лет выпиваю каждый день малую дозу алкоголя. Я 50 лет это делаю, и посмотрите на меня. А вот вы это не делаете, и посмотрите в зеркало на себя. Может, давайте пойдем поборемся на ковер или возьмем штангу?» — сказал доктор.

По словам Мясникова, пищевые привычки не мешают ему заниматься спортом и хорошо себя чувствовать. В 71 год, как утверждает доктор, он делает жим лежа с 130-килограммовой штангой на три повторения.

Ранее Мясников заявил, что в мире пока не изобрели аналогов парацетамола и ибупрофена. Доктор уверен, что эти препараты нельзя запрещать, несмотря на их побочные эффекты.