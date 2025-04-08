Запрещать не стоит: врач развеял мифы об опасности ибупрофена и парацетамола

Заслуженный врач России и телеведущий Александр Мясников заявил, что пока в мире не изобрели аналоги парацетамола и ибупрофена и, несмотря на побочные эффекты, запрещать их не стоит, сообщает Общественная Служба Новостей .

«Если прекратить производство этих препаратов, это приведет к катастрофе. Люди просто не смогут лечиться от боли или воспалений. Более того, это будет экономическое преступление, потому что такие лекарства крайне необходимы и не могут быть заменены чем-то другим», — сказал доктор.

По его словам, несмотря на угрозу парацетамола для печени при передозировке, заменить его пока нечем. Если принимать его правильно, он безопасен.

С 2020 года в ряде стран мира возникли разговоры о возможном запрете этих препаратов из-за побочных эффектов. Однако пока препараты остаются в широком доступе.