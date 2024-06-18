Врач Чесноков рассказал, чем грозит «тапать хомяка» для психики

Психиатр предупредил о риске появления зависимости от популярной игры с хомяком

Увлечение популярной мобильной игрой с хомяком может спровоцировать игровую зависимость, привести к повышению тревожности, переутомлению и нарушениям сна, сообщил РИАМО врач-психиатр центра ментального здоровья «Эмпатия» в Москве Андрей Чесноков.

В последнее время в Telegram стала популярной игра Hamster Kombat. Игрокам нужно кликать (или «тапать» — на интернет-сленге) на виртуального хомяка, чтобы заработать внутриигровую валюту, которую создатели игры обещают со временем превратить в криптовалюту.

«Психически здоровым людям такое увлечение вряд ли нанесет серьезный ущерб — психически устойчивые люди воспринимают игры наподобие „тапания на хомяка“ как способ отдыха и развлечения. Однако даже среди этой группы пользователей возможны такие нежелательные побочные эффекты от игры-кликера, как снижение продуктивности, переутомление, ухудшение качества сна», — сказал Чесноков.

По словам врача, гораздо более серьезные последствия могут грозить людям, испытывающим проблемы с вниманием или предрасположенным к азартным играм.

«Мобильные игры часто используют механики вознаграждения, такие как случайные награды и перспективу реального заработка, что может усилить игровую зависимость у предрасположенных к ней людей. Однако за все приходится платить — чрезмерная трата времени и сил на игру потенциально истощает нервную систему и усиливает тревогу», — отметил психиатр.

Чесноков предупредил, что особенно уязвимыми перед играми-кликерами являются дети.

«Дети находятся в особенно уязвимом положении из-за недостаточно развитых механизмов саморегуляции и внимания. Игровые механики, стимулирующие постоянное участие в игре, могут нарушать их нормальное поведение и внимание, что влияет на учебные достижения и социальное развитие. Кроме того, дети могут не осознавать потенциальные риски игровой зависимости и переутомления», — сказал Чесноков.

Врач также дал совет, как снизить риски возникновения нежелательных эффектов от мобильных игр для психики.

«Важно сознательно подходить к использованию мобильных игр и контролировать время, проведенное в игре, особенно для людей с уязвимостями или рисками для психического здоровья», — заключил Чесноков.