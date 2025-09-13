Врач-андролог считает экстремальным лечение простатита пчелами в Дагестане

Врач-эндокринолог, андролог и уролог Евгений Греков прокомментировал « Подъему » видео, на котором в Дагестане предлагают лечить простатит мужчинам с использованием укусов пчел. Он считает, что это экстремальный способ борьбы с недугом.

Мужчинам с простатитом в Дагестане предлагают разместить пчел на биологически активные точки. Среди них — поясница, ягодицы, анус и яички. Затем пчелы должны укусить пациента.

Дагестанцы, попробовавшие способ лечения, утверждают, что он эффективен. После попадания в организм яда пчелы якобы уничтожается инфекция, улучшается кровообращение, воспроизводятся гормоны и убираются застои. Однако процедуру необходимо выполнить от 10 до 20 раз. Цена курса лечения — около 10 тыс. рублей.

Греков отметил, что с 2017–2018 годов в РФ имеются стандарты лечения простатита. Доказано, что недостаток тестостерона провоцирует симптомы простатита или ухудшает его течение. То есть, проблема именно в недостатке этого гормона.

В Москве такой недуг лечат таргетно. Используется не только тестостерон, но и противовоспалительные свечи, антибиотики и таблетки.

«Дагестан славится различными экстремальными методами лечения, не только укусами пчел от простатита», — отметил Греков.