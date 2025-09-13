Дагестанцы начали лечить простату укусами пчел в анус и гениталии

В Республике Дагестан внезапно вырос спрос на пчелотерапию, с помощью которой местные мужчины лечат простату. На опубликованных в Сети кадрах один из мастеров рассказывает, что пациент будет ужален пчелой в поясницу, а также в анус и гениталии, сообщает Mash .

«Для простаты у нас постановка по биологически активным точкам. Это у нас поясничный отдел, ягодицы, а потом уже сам пациент, я дам ему пчелу, будет себе на просак (анус — ред.) ставить и две пчелы сразу на яички», — сказал мужчина.

Для постановки пчел в вышеуказанные зоны местные мастера используют длинные пинцеты. Пациенты утверждают, что данный способ приводит к нужным результатам. Некоторые мужчины проводят процедуру регулярно.

Те, кто проводит лечение простаты вышеуказанным способом, утверждают, что якобы попавший в организм человека яд пчелы убивает инфекцию, улучшает кровообращение и стимулирует выработку гормонов, а также убирает застои. Сообщается, что процедуру нужно сделать 10-20 раз. Стоимость курса лечения оценивается примерно в 10 тыс. рублей.

Действительно ли пчелолечение оказывает положительный эффект на простату, неизвестно. Никаких научных доказательств этому мастера не приводят. Как действовать мужчинам, у которых пчелиный яд может вызвать аллергическую реакцию, также не уточняется.

