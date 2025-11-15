Впервые за 20 лет мощнейшая магнитная буря фиксировалась два года подряд
Фото - © XRAS.RUTelegram
Эксперты предупреждают, что при наивысшем уровне G5 подобного шторма на Земле вероятны сбои в работе трансформаторов и выход из строя энергосистем. Ученые впервые за 20 лет зарегистрировали на Земле магнитную бурю «планетарного масштаба» второй год подряд, сообщает ТАСС.
По информации лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН, магнитные бури категории G5 — необычайно редкое явление. В последний раз подобное наблюдалось три года подряд в период с 2003 по 2005 годы. В последующие два десятилетия магнитные бури не достигали уровня выше G4.
Первая за долгий период магнитная буря уровня G5 была зарегистрирована учеными в мае 2024 года. В 2025 году, 12 ноября, была зафиксирована буря экстра-класса. Она практически достигла пикового уровня G5, с возмущением в 8,67 единиц, что соответствует магнитной буре G4,7.
Специалисты подчеркивают, что при максимальной интенсивности бури G5 на Земле возможны повреждения трансформаторного оборудования и нарушение работы энергетических сетей. Космические аппараты могут столкнуться с трудностями в ориентации и потерей связи со спутниками.
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.