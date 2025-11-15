Впервые за 20 лет мощнейшая магнитная буря фиксировалась два года подряд

Эксперты предупреждают, что при наивысшем уровне G5 подобного шторма на Земле вероятны сбои в работе трансформаторов и выход из строя энергосистем. Ученые впервые за 20 лет зарегистрировали на Земле магнитную бурю «планетарного масштаба» второй год подряд, сообщает ТАСС .

По информации лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН, магнитные бури категории G5 — необычайно редкое явление. В последний раз подобное наблюдалось три года подряд в период с 2003 по 2005 годы. В последующие два десятилетия магнитные бури не достигали уровня выше G4.

Первая за долгий период магнитная буря уровня G5 была зарегистрирована учеными в мае 2024 года. В 2025 году, 12 ноября, была зафиксирована буря экстра-класса. Она практически достигла пикового уровня G5, с возмущением в 8,67 единиц, что соответствует магнитной буре G4,7.

Специалисты подчеркивают, что при максимальной интенсивности бури G5 на Земле возможны повреждения трансформаторного оборудования и нарушение работы энергетических сетей. Космические аппараты могут столкнуться с трудностями в ориентации и потерей связи со спутниками.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.