На Земле идет мощнейшая магнитная буря планетарного масштаба

сегодня в 10:39

На Землю обрушилась мощнейная магнитная буря планетарного масштаба уровня G4.7. К планете движется первый из трех плазменных облаков, сообщили в лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

Геомагнитная обстановка значительно отличается от прогноза. К Земле ночью должен был прийти исключительно первый, наиболее слабый из трех ожидающихся плазменных выбросов, вызвав небольшие бури уровня G1-G2.

Ключевой пик магнитной бури прогнозировался в середине суток. Однако мощность дошла до уровня G4.7. Промежуточный спад воздействия может произойти в ближайшие часы.

Ранее партия «Коммунисты России» собиралась обратиться в Минздрав и Минтруд с предложением обязать компании предоставлять работникам, чувствующим негативное влияние магнитных бурь, оплачиваемый выходной. Глава партии Сергей Малинкович рассказал, что таким гражданам нужно предоставлять возможность сидеть дома и пособие по временной нетрудоспособности.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.