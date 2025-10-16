Возвращать имена павших героев: почему стоит присоединиться к Поисковому движению

Сегодня в стране есть место для настоящего добровольчества, этот выбор осознанный, важный и патриотичный.

Роспатриотцентр — возможность для каждого молодого человека в стране проявить себя в деле: стать волонтером, сохранить память, принять участие в поисковых экспедициях, внести вклад в патриотическое воспитание и развитие РФ.

Один из главных партнеров центра — Поисковое движение России. Оно является крупнейшим общероссийским общественным движением. Поисковики уже свыше 12 лет занимаются своей работой, возвращая из небытия имена павших героев и помогая их семьям обрести долгожданные ответы.

Всего в России более 45 тыс. поисковиков, 1,5 тыс. отрядов. Все они делают важнейшее дело — возвращают Родине ее историю.

За 12 лет было захоронено свыше 250 тыс. советских солдат, установлено более 15 тыс. имен. Экспедиции поисковиков проходят в 37 регионах РФ — от Соммерса до Шумшу, от Смоленска до Керчи.

Все желающие могут внести вклад. для этого нужно найди поисковый отряд в своем регионе или создать собственный, принимать участие в экспедициях, архивных проектах и выставках, поддержать дело, которое объединяет поколения.

Присоединиться к движению можно по ссылке.

