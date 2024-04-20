Возле Земли скрывается огромная черная дыра, поглотившая 33 Солнца

Космический телескоп Gaia, работающий в 1,5 млн км от Земли, обнаружил в направлении созвездия Орла черную дыру, которая в 33 раза превышает массу Солнца. Это крупнейшая черная дыра звездной массы, сообщает Life.ru .

Карликовая звезда массой меньше Солнца вращается вокруг пустого места. Оборот занимает более 11,5 лет. От центра вращения звезда находится в среднем примерно в 16 раз дальше, чем Земля от Солнца, то есть немного ближе Урана.

Астрономы изучили гравитационное воздействие на звезду и выяснили, что она захвачена космическим объектом, масса которого почти в 33 раза превышает Солнце. Ученые сделали вывод, что это черная дыра, так как при таком весе данный объект абсолютно не виден.

При этом обнаруженная черная дыра стала самой массивной из всех увиденных во всей галактике Млечный Путь. Прошлый рекорд принадлежал черной дыре в созвездии Лебедя. Ее масса составляла 21 Солнце.

Помимо этого, находка стала одной из ближайших черных дыр в окрестностях Солнечной системы. До нее 1924 световых года, что является совершенно безопасным расстоянием.

Ранее стало известно, что на Солнце произойдут сильнейшие вспышки балла Х. Самыми опасными днями для землян станут 19 и 20 апреля.