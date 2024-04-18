Сильные вспышки ожидаются на Солнце в ближайшие дни

В ближайшие четыре дня на Солнце произойдут сильнейшие вспышки балла Х. Самыми опасными днями для землян будут 19 и 20 апреля, сообщается на сайте Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЭФ.

Энергия стремительно накапливается в южном полушарии, как раз на стороне, которая обращена к Земле. Процесс сопровождается увеличением солнечных пятен. С понедельника потоки солнечного рентгеновского излучения у орбиты Земли увеличились более чем в пять раз. Достиг максимума и индекс солнечной активности.

При этом ученые отмечают, что выдать точный прогноз невозможно — Солнце очень динамично и не поддается анализу. С точки зрения влияния на Землю, самыми опасными будут 19 и 20 апреля.

В это время наиболее активные центры будут находиться ровно на линии Солнце — Земля. Полностью риски для планеты буду сняты не раньше середины следующей недели. А пока любая вспышка будет бить по Земле или цеплять ее.

Ранее профессор кафедры государственного и муниципального управления Московского областного филиала Президентской академии, кандидат технических наук Иван Хамалинский рассказал, что развитие космических исследований дает многое и другим сферам, в том числе здравоохранению.