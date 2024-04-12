Профессор рассказал, как связано освоение космоса со здравоохранением

Развитие космических исследований дает многое и другим сферам, в том числе здравоохранению, сообщил РИАМО профессор кафедры государственного и муниципального управления Московского областного филиала Президентской академии, кандидат технических наук Иван Хамалинский.

12 апреля отмечается День авиации и космонавтики. 12 апреля 1961 года космонавт Юрий Гагарин на космическом корабле «Восток» впервые в мире совершил орбитальный облет Земли.

«Развитие космических исследований дает многое и другим сферам, в том числе здравоохранению. Простой пример: сегодня специальные костюмы для космонавтов медицина успешно использует для лечения пациентов с нарушениями опорно-двигательного аппарата», — сказал Хамалинский.

Он пояснил, что для космонавтов, которые долго пребывают в космосе, опасна мышечная атрофия.

«Поэтому в Советском Союзе был разработан специальный костюм „Пингвин“, который создает у надевшего ощущение веса и давления по всему телу. Этот способ для восстановления мышечного тонуса на время длительных полетов сегодня успешно используется в медицине», — рассказал профессор.

Освоение космоса

Хамалинский подчеркнул, что космические технологии — та отрасль, в которой Россия всегда была впереди всей планеты. Юрий Гагарин стал первым человеком, покорившим космос. У страны и сейчас есть уникальные компетенции, огромный опыт, знания, необходимые и перспективные наработки.

«Однако долгое время космические исследования функционировали, что называется, на энтузиазме. Поэтому столь важна поддержка президента РФ Владимира Путина, который недавно обозначил ключевые задачи, которые стоят сейчас перед космической отраслью. В том числе необходимость обеспечить серийное производство космических аппаратов и строительство ядерной энергоустановки в космосе, проект которой планируют реализовать совместно с Китаем», — пояснил эксперт.

Он отметил, что, кроме того, строительство конструктивных блоков российской орбитальной станции, запуск которых запланирован после 2030 года, также обещает множество интересных идей. И не только для космической отрасли.

«„Ростех“ и РКК „Энергия“ выберут новейшие технологические проекты в рамках специального набора программы „Вектор“ на базе корпоративной сетевой академии „Ростеха“. Как отмечают организаторы, среди перспективных направлений — космические аппараты-инспекторы, системы обнаружения угроз и предотвращения столкновений, технологии замены ксенона на криптон в плазменных двигателях, переработка углекислого газа в воду, роботизированное обслуживание космических аппаратов и другие. Лучшие бизнес-идеи в дальнейшем обязательно будут реализованы», — резюмировал профессор.