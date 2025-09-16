Возивший боеприпасы на СВО ослик теперь живет в филиале Московского зоопарка

Ослик Жорик, который помогал носить снаряды российским военнослужащим в зоне СВО, поселился в филиале Московского зоопарка в Великом Устюге, сообщает пресс-служба зоосада .

Животное на протяжении продолжительного периода времени жило вместе с гвардейским полком 1430 на передовой. Ослик участвовал в хозяйственных работах и помогал носить снаряды. При передислокации подразделения встал вопрос о том, куда направить верного помощника, ведь брать с собой или оставлять на прежнем месте его было нельзя.

Тогда Московский зоопарк составил план перевозки Жорика. Благодаря специалистам ослик был доставлен в Великий Устюг 4 сентября. Все прошло без осложнений, а на месте животное осмотрели ветеринары.

Сейчас Жорик находится на карантине, как и все новоприбывшие животные. Затем его ждет комплекс необходимых ветеринарных процедур. Отмечается, что ослик быстро освоился в зоопарке: он привык к зоологам и остается спокойным во время их посещений. После адаптации Жорика планируют перевезти в Москву.

