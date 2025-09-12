Манул Тимофей в Московском зоопарке начал зажировку

сегодня в 13:05

У манула Тимофея из Московского зоопарка началась зажировка. Во время нее он будет набирать вес к зиме, сообщает пресс-служба зоосада.

Зажировка идет с сентября по декабрь. В этот период Тимоша будет много гулять по улице, разыскивать еду, которую зоологи спрятали в уличном вольере.

В начале лета манул весил 3,7 килограмма. Сейчас он набрал вес до пяти килограммов.

Манул — редкий пушистый кот из Центральной Азии. Вид находится в российской и международных Красных книгах.