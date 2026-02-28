Возбуждено дело из-за гибели 11-летнего мальчика под снегом в Подольске

В Подольске возбудили уголовное дело по части 2 статьи 216 УК РФ («Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ») из-за гибели 11-летнего мальчика. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Московской области.

Согласно информации правоохранителей, вечером 27 февраля парень пошел на прогулку. Рядом с домом по улице Бородинской он пролез в лаз, который был вырыт в горе снега. Во время работ, которые проводил трактор при очистке, конструкция упала. Ребенка накрыло снегом, затем нашли его труп.

Правоохранители осматривают место происшествия и допрашивают работников управляющей компании.

Мальчик пропал вечером 27 февраля. Он катался с друзьями на ледянке. Затем все разошлись, а мальчик домой не пришел. В 22:00 его начали искать. Поиски продолжались день.

